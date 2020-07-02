Çin'de Domuzlardan İnsanlara Geçen Yeni Virüs Tespit Edildi Çinli araştırmacılara göre, domuzlardan bulaşan bir grip virüsü, pandemi oluşturma riski taşıyor olabilir.

Çinli araştırmacılara göre, domuzlardan bulaşan bir grip virüsü, pandemi oluşturma riski taşıyor olabilir. Araştırmacılar, H1N1 grip virüsünü incelemeleri sonucunda, bu virüsün "G4" olarak adlandırılan türünde pandemiye yol açma riski taşıyan özellikler gördü

Kaynak: DailyMotion.com