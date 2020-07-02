Çin'de Domuzlardan İnsanlara Geçen Yeni Virüs Tespit Edildi
Çinli araştırmacılara göre, domuzlardan bulaşan bir grip virüsü, pandemi oluşturma riski taşıyor olabilir.
02.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:06
Çinli araştırmacılara göre, domuzlardan bulaşan bir grip virüsü, pandemi oluşturma riski taşıyor olabilir. Araştırmacılar, H1N1 grip virüsünü incelemeleri sonucunda, bu virüsün "G4" olarak adlandırılan türünde pandemiye yol açma riski taşıyan özellikler gördü
Kaynak: DailyMotion.com