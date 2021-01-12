Çin'de dezenfekte çalışmalarına katılan gönüllü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin'de dezenfekte çalışmalarına katılan gönüllü hayatını kaybetti

12.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:43
Çin'de dezenfekte çalışmalarına katılan gönüllü hayatını kaybetti

Çin'de Na Jun adlı temizlik görevlisi, kentte Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ön saflarda gönüllü olarak dezenfekte çalışması yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çin'de Na Jun adlı temizlik görevlisi, kentte Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ön saflarda gönüllü olarak dezenfekte çalışması yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Çin'in Dalian kentinde Na Jun (54) adlı temizlik görevlisi kentte artan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gönüllü olarak dezenfekte çalışmasına katıldı. Yerel medya, Na Jun'un, Dalian'ın Jinpu Yeni Bölgesi'nin Guangzhong bölgesindeki bir yerleşim yerini dezenfekte ettiği sırada, pazar günü yerel saatle 9.30 civarında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yetkililer, Na'nın hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğünü duyurdu. Yerel medya Na'nın pandeminin başlangıcından bu yana üç kez dezenfekte çalışmasına katıldığı aktardı.

 


Çin'de dezenfekte çalışmalarına katılan gönüllü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Ivana Sert İrem Derici Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de dezenfekte çalışmalarına katılan gönüllü hayatını kaybetti - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:42:33. #1.15#
title