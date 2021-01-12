Çin'de dezenfekte çalışmalarına katılan gönüllü hayatını kaybetti

Çin'de Na Jun adlı temizlik görevlisi, kentte Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ön saflarda gönüllü olarak dezenfekte çalışması yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çin'de Na Jun adlı temizlik görevlisi, kentte Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ön saflarda gönüllü olarak dezenfekte çalışması yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çin'in Dalian kentinde Na Jun (54) adlı temizlik görevlisi kentte artan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gönüllü olarak dezenfekte çalışmasına katıldı. Yerel medya, Na Jun'un, Dalian'ın Jinpu Yeni Bölgesi'nin Guangzhong bölgesindeki bir yerleşim yerini dezenfekte ettiği sırada, pazar günü yerel saatle 9.30 civarında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yetkililer, Na'nın hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğünü duyurdu. Yerel medya Na'nın pandeminin başlangıcından bu yana üç kez dezenfekte çalışmasına katıldığı aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı