4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü
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4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü

23.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:26

Çin'de seyir halindeki aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü. Araçtakiler durumu fark etmezken, 4 yaşındaki çocuk trafiğin orta yerinde otomobilin arkasından koşmaya başladı. Çocuğu tutan bir motosikletli sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Anhui eyaletine bağlı Fuyang kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki beyaz renkteki aracın bagaj kapağının aniden açıldığı ve bir çocuğun yola düştüğü görüldü.

YAKINLARI SANİYELER SONRA OLAYI FARK ETTİ

Araçtakiler çocuğun düştüğünü fark etmezken, 4 yaşındaki çocuk yoğun trafiğin ortasında aracın arkasından koşmaya başladı. Çocuğun yakınları ise saniyeler sonra olayı fark etti. Aracından inen kadın çocuğa doğru koşarken, o anda yoldaki bir motosikletli çocuğu tutmayı başardı ve olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü
4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü
4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü
4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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