Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
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Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü

22.11.2020 23:58 | Son Güncelleme: 23.11.2020 00:29

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsüne sınır komşumuz Irak'ta da rastlandı. IKBY Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentinde Kovid-19 belirtileri gösteren hastaların aslında SARS virüsüne yakalandıklarını ve virüsün yayıldığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentindeki Asa Hastanesi'nin biyolojik laboratuvarında yapılan testler sonucu Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsüne rastlandığını ve virüsün yayıldığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye'de yeni tip koronavirüsü belirtileri gösteren bazı hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek söz konusu hastaların Kovid-19 değil, SARS hastası olduklarının altı çizildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: SARS YAYILMIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Havizi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asa Hastanesi'nin SARS virüsünün kentte yayıldığına dair yaptığı açıklamanın herhangi bir bilimsel temele dayanmadığı ve virüsün yayıldığına dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

ÇİN'DE DE GÖRÜLDÜ

Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiası havalimanındaki 14 bin kişide paniğe neden oldu. Çin polisinin 14 bin kişiyi karantinaya alma kararı ardından havalimanında gerginlik yaşandı. Karantina altına alınmak istemeyen halk barikatları aşmaya çalıştı.

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü

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