Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı.

Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattı
27.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:49

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.

ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı 3. Sayfa
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Magazin
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Demba Ba, Ayasofya'da namaz kılmak istediğini söyledi: Planlarım arasında yer alıyor
Demba Ba, Ayasofya'da namaz kılmak istediğini söyledi: Planlarım arasında yer alıyor
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Beyonce Reha Özcan Hazal Kaya Kerem Bursin
Spor Falcao Fatih Terim Selçuk İnan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Bayram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 15:56:33. #1.15#
title