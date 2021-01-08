Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili
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Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili

08.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:26

Türkiye'nin de satın aldığı Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Brezilya sonuçları açıklandı. Brezilyalı yetkililer, aşının Faz-3 denemelerinde orta ve ağır Kovid-19 vakalarında yüzde 100, hafif vakalarda ise yüzde 78 etkili olduğunu belirtti.

Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac marka Kovid-19 aşısının Brezilya'daki ara sonuçları açıklandı. Sao Paulo eyaleti Butantan Enstitüsü, Faz-3 denemelerine 13 binden fazla kişinin katıldığı aşının, ağır/orta vakalarda yüzde 100, hafif vakalarda ise yüzde 78 etkili olduğunu açıkladı. Bu sonuçların Brezilya'nın Sağlık Düzenleme Ajansı ANVISA'ya iletildiği ve acil kullanımı için onay istendiği kaydedildi.

TÜRKİYE VE ENDONEZYA'DAKİ SONUÇLAR YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

CoronaVac'ın klinik denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yürütülüyor. Endonezya'da 20 ila 60 yaş arasında yapılan Faz-3 çalışmasında aşının yüzde 97, Türkiye'de 18 ila 59 yaş arasında gerçekleştirilen denemelerde ise yüzde 91.25 etkili olduğu açıklanmıştı.

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili

ÇİN AŞISINA OLAN TALEP ARTIYOR

Brezilya, Endonezya ve Türkiye, Çin aşısını Ocak ayı içinde toplu aşılamada kullanmaya hazırlanırken, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland da Sinovac ile aşı tedariği konusunda anlaştı.

TÜRKİYE DE TOPLU AŞILAMAYA GEÇİYOR

Türkiye, Çin aşısından 50 milyon doz sipariş vermişti. 3 milyondan oluşan ilk parti geçtiğimiz günlerde Ankara'ya inmişti. 2 haftalık incelemenin ardından aşıda bir soruna rastlanılmazsa, öncelikli olarak sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundaki vatandaşlara yapılacak. Böylelikle Türkiye'de toplu aşılama başlamış olacak.

SAKLAMA KOŞULLARI ÇOK DAHA UYGUN

CoronaVac inaktif bir aşı olması sebebiyle saklanması da oldukça rahat. Çin aşısı 2 ila 8 derece arasında tutulabilirken, mRNA tipi olan BioNTech aşısı -70, Moderna'nın aşısı ise -20 derece saklanması gerekiyor. Bu da Çin aşısının daha hızlı tedarik edilmesinde kolaylık sağlıyor.

YÜZDE 50'DEN FAZLA ETKİNLİK GÖSTERMESİ YETİYOR

Küresel sağlık otoriteleri, bir aşının pandemi döneminde güvenle kullanılabilmesi için, yüzde 50'nin üzerinde etkinlik göstermesini yeterli buluyor.

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili
Haber Yorumları (3)
YORRUMCU: Nasıl yani ilaç mı aşı mı bu?
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VATANCAN: Ellerinize saglik Cin ler yoksa biz gidici olacaktik ne türk ne de osmanli diyecek birsey kalacakti Xi jing ping buyrun gel bizim baskanimiz ol seni seviyoruz
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SAÇMALAMIŞSINIZ: Bir kere aşı sağlam kişiye yapılır. Adam hastalanmadan sadece bir kaç küçük sıkıntıyla hastalığı atlatır. bu hap değil serum değil, aşı hasta kişiye yapılmaz ki . . . nasıl anlamışlar ağır hastalarda daha çok işe yaradığını ? size bir soru ?
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