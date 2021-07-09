Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti
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Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti

Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin'in, ABD birliklerinin geri çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğu Afganistan'dan 210 vatandaşını uçakla tahliye ettiği bildirildi.

Çin'in, ABD birliklerinin geri çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğu Afganistan'dan 210 vatandaşını uçakla tahliye ettiği bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Xiamen Havayollarına ait uçağın 2 Temmuz'da Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrine iniş yaptığı belirtildi.

Hava yolu şirketi, Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, 2 Temmuz tarihli uçuşla Afganistan'daki 210 vatandaşın tahliye edildiğini doğruladı.

Uçakta bulunan 52 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Çin'den vatandaşlarına "ülkeyi terk etmeleri" çağrısı

Çin, Afganistan'daki şiddet olaylarının artması endişesiyle 21 Haziran'da vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını bildirmişti.

Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirtmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda, Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı 2 yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini açıklamıştı.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırı gerçekleştirmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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