Çimsa Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Banu Uyan atandı

26.08.2019 14:02

Banu Uyan, Çimsa'nın ulusal ve uluslararası tüm iletişim stratejilerinden sorumlu olacak.

Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Banu Uyan, İngiltere'de Northampton Üniversitesi'nde pazarlama eğitiminin ardından, profesyonel iş yaşamına Boyner Grup'ta Yurt Dışı Pazarlama'da başladı. Boyner Grup'ta 7 yıl Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü olarak çaılşan Uyan, Türk Telekom'da Kurumsal İletişim Yöneticisi ve ardından TEMSA A.Ş'de Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev aldı. Uyan, Ağustos 2019 itibarıyla Çimsa Kurumsal İletişim Müdürü olarak atandı. Uyan'ın, kurumsal iletişim, marka iletişimi, iç iletişim, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve pazarlama gibi birçok alanda deneyimi bulunuyor.

Kaynak: Bültenler