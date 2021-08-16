Cimilli İbo koronavirüs müydü?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo (İbrahim Özer), yaşamını yitirdi. Müzik dünyasını yasan boğan gelişme sonrası Cimilli İbo'nun neden öldüğü merak edildi ve Cimilli İbo koronavirüs müydü sorusunun yanıtı araştırıldı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra böbrek yetmezliğiyle de boğuşan Cimilli İbo'dan acı haber geldi. Usta müzisyen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Cimilli İbo koronavirüs müydü?

CİMİLLİ İBO NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından şiddetlenen rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli yapılan Cimilli İbo, bu yıl yoğun bakım tedavisi gördü.

49 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi süresinde kanında aşırı enfeksiyona rastlanan Cimilli İbo, hayata veda etti.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir.Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.