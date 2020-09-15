Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı. Peki, Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli?

Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne?
15.09.2020 00:49 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:53

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli'nin gölcük ilçesindeki hastanede koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne?

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Nereli: Trabzon, Türkiye

Tam adı: İbrahim Özer

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik severleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir. Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.

İlgili Haberler

Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?
Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?
Otilia Bruma kimdir? Otilia Bruma kaç yaşında, nereli? Otilia Bruma boy, kilo
Otilia Bruma kimdir? Otilia Bruma kaç yaşında, nereli? Otilia Bruma boy, kilo
Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? Alina Boz boyu, kilosu
Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? Alina Boz boyu, kilosu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mesut Barzani Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hadise Seda Sayan Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Arda Turan Adem Büyük Rıza Çalımbay Josef De Souza Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne? - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 00:53:27. #1.14#
title