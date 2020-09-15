Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne? Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı. Peki, Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli?

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli'nin gölcük ilçesindeki hastanede koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek adı ne?

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Nereli: Trabzon, Türkiye

Tam adı: İbrahim Özer

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik severleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir. Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.