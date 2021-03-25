Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu

Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri narkotik köpeği 'Çimen'le birlikte durdurdukları yolcu otobüsünde M.B.'nin oturduğu koltukta içinde uyuşturucu bulunan yastık ele geçirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekipleri narkotik köpeği 'Çimen'le birlikte durdurdukları yolcu otobüsünde M.B.'nin oturduğu koltukta içinde uyuşturucu bulunan yastık ele geçirdi. Uyuşturucunun kokusunu engellemesi için yastığın çeşitli baharatlarla doldurulduğu anlaşıldı.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'nci kilometresinde bulunan Çetibeli Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleri, Siirt'ten gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma Narkotik Köpeği 'Çimen'in kullanıldığı kontrolde M.B. adlı yolcunun üst aramasında, suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak Çimen'in garson olduğu öğrenilen yolcunun yanında bulunan yastığa tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yastık açıldığında içinde uyuşturucu kokusunun engellenmesi için çeşitli baharatlar doldurulmuş ve alüminyum folyoyla sarılmış 250 gram kubar, 30 gram ise toz esrar maddesi ele geçirildi.Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan M.B.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Binnur Kaya Merve Dizdar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çimen, yastık içinde baharat kokulu uyuşturucu buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:15:35. #1.14#
title