Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor

Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çim biçme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çim biçme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçedeki tüm yeşil alan güzelleştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bülent Öz, "Güneşli bir Çan sabahında şehir girişinde ve şehir içinde sizleri çalışarak karşılayan personelimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Çim biçme ve temizleme çalışmalarını yürüten Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor" dedi. - ÇANAKKALE

Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor
Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen
Spor Bülent Uygun Ali Tandoğan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:15:08. #1.15#

title