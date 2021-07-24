Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti

Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık 2 bin 500 doğasever, bölgeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Milli Park' ilan edilen 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, normalleşme süreciyle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Bölgeye son 1,5 ayda yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçinin geldiği belirtildi. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.

Diş Hekimi Enis Ertuş (28), Artos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Van'dan geldiklerini belirterek, "Buranın çok güzel bir doğası var. Özellikle Cilo Sat gölleri, Türkiye'nin ikinci zirvesi olması bakımından, doğa harikası olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yer oldu. Yüksek rakımda olmasından dolayı geceleri gökyüzüne baktığınızda, sanki yıldızları tutacakmışsınız gibi hissediyorsunuz" dedi.

Sadece bölge illerinden değil Türkiye'nin birçok kentinden gelenler de doğal güzelliklere hayran olduklarını söyledi. Ankara'dan gelen Mehmet Salim Erdal (50), bölgenin adını daha önce duyduğunu söyleyerek, "Buradaki gölleri gördük. Muazzam bir görüntüsü var. Buzulları gördük. Buzullarda yürüdük. Bölge muhteşem görünüyor. İnşallah bu bölge daha da serbest hale gelirse önümüzdeki yıllarda bir ağırlık merkezi olabilir diye düşünüyorum. Bu doğa harikasında çok güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.


Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
Türkiye'de 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Alper Yılmaz Gökhan Gönül Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cilo Sat Dağları'ndaki doğal güzellikler doğaseverleri cezbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:28:30. #1.14#

title