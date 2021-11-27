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Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar

Antalya'da çilingir yardımıyla girdikleri evden 5 bin lira değerinde eşya ile birlikte kediyi de çalan şüpheli 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - 26 Kasım tarihinde sabah erken saatlerde Kepez ilçesinde bulunan E.D.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evden toplamda, 5 bin TL değerinde 1 adet laptop, 1 adet tablet, 2 adet telefon ve 1 adet scotish cinsi kedi çalındığı anlaşıldı.

YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin ikamete ait güvenlik kamera kayıtları incelemesi ve yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.Ç.C. ve N.C. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin belirtilen ikametin kapısını çilingir çağırarak açtırıp girdikleri tespit edildi.

Aynı gün yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler yakalandı.

Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar

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