Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat eşi klim? Çılgın Sedat gerçek adı ne?

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ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Eşi: Özlem Kapurtu (e. 2005)

Sedat Kapurtu (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu'da eski futbolcudur. Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemliği yaptı. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.

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