Çılgın Sedat, Engelli Oğluna Hakaret Eden Şahsı Savcılığa Şikayet Etti

Çılgın Sedat olarak tanınan ses sanatçısı Sedat Kapurtu, önceki gün sosyal medyada kendisini takip eden bir şahsın, spastik engelli oğlu Siraç'a iğrenç hakaretlerde bulunması üzerine çileden çıkmıştı.

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Yazdıklarıyla nefret uyandıran söz konusu şahsın yakalanması için elinden geleni yapacağını açıklayan Sedat Kapurtu, soluğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Suç duyurusunda bulunan ünlü şarkıcı, hakareti yapan kişinin yakalanması ve cezasının verilmesini sağlamak için yasal zeminde her türlü çabayı ortaya koyacağını yineledi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Sedat Kapurtu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla suç duyurusunda bulunduğunu takipçilerine de duyurdu. Sanatçı, paylaşımının altına "Bedeli, sonu nereye varırsa varsın bu işin peşini bırakmayacağım. Reklam yapıyor diyen zihniyet dahil, aileme özellikle hiçbir şeyden haberi olmayan masum kuzuma dillerini uzatanların adalet cezasını verecek" notunu düştü.

İşte Çılgın Sedat'ın o paylaşımı;

