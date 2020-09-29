Çılgın Hırsız 3 filmi konusu nedir? Çılgın Hırsız 3 oyuncuları ve Çılgın Hırsız 3 özeti!
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Çılgın Hırsız 3 filmi konusu nedir? Çılgın Hırsız 3 oyuncuları ve Çılgın Hırsız 3 özeti!

29.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:35
Çılgın Hırsız 3 filmi konusu nedir? Çılgın Hırsız 3 oyuncuları ve Çılgın Hırsız 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çılgın Hırsız 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çılgın Hırsız 3 konusu, özeti ve Çılgın Hırsız 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çılgın Hırsız 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çılgın Hırsız 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çılgın Hırsız 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çılgın Hırsız 3 konusu nedir, Çılgın Hırsız 3 oyuncuları kimler ve Çılgın Hırsız 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇILGIN HIRSIZ 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gru, insanlığı tehdit eden son kötüyü ele geçirmekte başarısız olunca Anti-Kötüler Birliği'nden kovulur. Artık büyük bir kimlik krizinin ortasındadır. Ancak, gizemli bir yabancı ortaya çıkar ve Gru'ya uzun zaman önce kaybettiği ikiz erkek kardeşinin haberini verir. Kardeşi, ikizinin çılgın adımlarını umutsuzca takip etmek isterken eski bir süper kötü de kötü olmanın ne kadar iyi bir his olduğunu yeniden keşfedecektir.

ÇILGIN HIRSIZ 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Yönetmen: Kyle Balda, Eric Guillon, Pierre Coffin

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2017 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017 Cuma

• Senaryo: Ken Daurio, Cinco Paul

• Mike Tyson - Frank, yerel Triad örgütleriyle bağlantıları olan Amerikan gayrimenkul sahibi ve yetkin bir boksördür.

• Tats Lau - Okul müdürü.

• Babyjohn Choi - Gazete muhabiri.

• Yu Kang - Usta Tam.

• Lo Mang - Usta Law, önceki filmde de yer alan bir dövüş ustasıdır.

• Leung Siu-hung - Usta Lee.

• Chen Chao - Usta Chan.

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