Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü kimdir? Abdülhamit Danışır kimdir?
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Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü kimdir? Abdülhamit Danışır kimdir?

06.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:55
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü kimdir? Abdülhamit Danışır kimdir?

90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' karakteriyle hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır kimdir? Çılgın Bediş'in 'Kapıcı Abdül'ü kimdir?

Fikrimin İnce Gülü-Sarı Mercedes ve Çılgın Bediş dizi ve filmlerinde oynayan oyuncu Abdülhamit Danışır kimdir? 90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' karakteriyle hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ABDÜLHAMİT DANIŞIR KİMDİR?

1987 yılında Fikrimin İnce Gülü-Sarı Mercedes sinema filminde Rüstem Amca karakterini canlandırmış 1993 yılında ise Balkan Balkan isimli sinema filminde rol almıştır. Ekran severler tarafından ise özellikle Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Kapıcı Abdül karakteri ile tanınmıştır.

'Çılgın Bediş' dizisindeki 'Kapıcı Abdül' karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş'taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satıp hayatını bu şekilde sürdürmektedir.

Uzun yıllardır sinema, dizi ve oyunculuk sektöründen uzak kalmak zorunda kalan Abdülhamit Danışır hakkında henüz doğum tarihi, doğum yeri ve aslen nereli olduğu gibi bilgilere ulaşılamamıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren oyuncunun uzun süredir İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerinde ve trafikte dini kitaplar sattığı belirtilmiştir.

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