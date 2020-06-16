Çilekli hafif yaz tatlısı tarifi! Yazın bunaltıcı sıcaklarına lezzetli bir tarif ile ara vermek ister misiniz? Çilek ile hazırlanan hafif yaz tatlısı ile hem serinleyecek hem de ağzınız tatlanacak.

Pratik yapılışı ve lezzetli tadı ile favori tatlınız olacak olan çilekli hafifi yaz tatlısı ferahlatıcı özelliğiyle sıcak yaz günlerini serinletecek. GEREKLİ MALZEMELER 2 paket yulaflı bisküvi 2 su bardağı süt 1 paket çilekli puding 1 paket çilekli jöle 2 çay bardağı sıcak su 2 çay bardağı soğuk su 400 gram çilek HAZIRLANIŞI Bir kabın içine elinizle bisküvileri ufalayın. Ayrı bir tencerede çilekli pudingle sütü karıştırın. Karışım koyulaşıncaya kadar girişin. Kıvama gelince altını kapatıp beklemeye alın. Jöleyi sıcak suyla karıştırıp üzerine soğuk su ekleyip pudingin üzerine ilave edin. Çilekleri temizleyip robottan geçirin. Derin küçük kaseleri öncelikle sudan geçirin. Çilekli pudingi eşit şekilde kaselere doldurun. Pudingin üzerine ufalanmış bisküvileri ilave edin. Kaseleri buzdolabına alın ve 2-3 saat soğumasını bekleyin. Kaseleri servis tabağına ters çevirin. Çilek dilimleri ile süsleme yapıp ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.