Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde yer alan Cihan Ünal'ın hangi dizilerde rol aldığı da merak konusu oldu. Özellikle "Cihan Ünal evli mi, kaç evlilik yaptı, çocuğu var mı?" gibi sorular, izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Cihan Ünal kaç kez evlendi? Cihan Ünal'ın kaç tane çocuğu var? İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylar…

CİHAN ÜNAL KAÇ KEZ EVLENDİ?

Usta oyuncu Cihan Ünal, bugüne kadar iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise 1980'li yıllarda, birlikte rol aldıkları "Mine" filminin setinde tanıştığı ünlü oyuncu Türkan Şoray ile yaptı.

Cihan Ünal kaç kez evlendi

CİHAN ÜNAL'IN KAÇ TANE ÇOCUĞU VAR?

Cihan Ünal'ın iki evliliğinden iki kızı bulunmaktadır.