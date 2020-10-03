Cihan Piyadeoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cihan Piyadeoğlu hayatı ve biyografisi

Cihan Piyadeoğlu kimdir çok merak ediliyor. Tarih alanına ilgili, tarih kitapları yazarı Cihan Piyadeoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pelin Çift'in programına da katılan Cihan Piyadeoğlu kimdir, aslen nereli, doğum tarihi ne? Tüm detaylar haberimizde.

Tarih alanında çok bilgili olan Cihan Piyadeoğlu bu alanda özellikle Selçuklularla ilgili bir çok eser yazmıştır. Tez alanını da bu konu üzerinde yapmıştır. Peki Cihan Piyadeoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

CİHAN PİYADEOĞLU KİMDİR?

Cihan Piyadeoğlu 1973 yılında Rize'de doğmuştur. 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne başlamıştır ve 4 yıl sonra 1996 senesinde mezun olmuştur. Aynı sene içerisinde Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.

Cihan Piyadeoğlu doğum tarihi : 1973

Cihan Piyadeoğlu kaç yaşında : 47 yaşında

Cihan Piyadeoğlu aslen nereli : Rize

Cihan Piyadeoğlu mesleği ne : Tarihçi , Yazar, Öğretim üyesi

Cihan Piyadeoğlu Farsça ve Arapça dersleri almıştır. Ardından bir sene sonra İran Tahran'a gitmiş ve Farsça eğitimine devam etmiştir. 1999 senesinde Prof. Dr. Erdoğan Merçil danışmanlığında yüksek lisans tezini hazırladı. Tezi "Büyük Selçuklular Döneminde Atabegler" üzerinedir.

Cihan Piyadeoğlu 2000 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümün'e araştırma görevlisi olarak atandı. Sonrasında 2002 yılında Doktora yapmak için İÜ Tarih Bölümü'de görevlendirildi.

Cihan Piyadeoğlu doktor ünvanını ise 2008 yılında yazdığı "Büyük Selçuklular Döneminde Horasan" adlı teziyle almıştır. Bu tezini Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın danışmanlığında almıştır. Aynı yıl 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümünde göreve başladı. Bir müddet burada çalıştıktan sonra 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlamıştı.

Cihan Piyadeoğlu, 2012 yılından bu güne kadar aynı bölümde Doç. Dr. ünvanı ile görev yapmaya devam etmektedir.

CİHAN PİYADEOĞLU'NUN BAZI ESERLERİ

Büyük Selçuklular - Yeni Bir Devrin Başlangıcı

Türklerin Büyükleri-Asya'dan Avrupa'ya Hazar'dan Akdeniz'e

Sultan Alp Arslan - Fethin Babası

Çağrı Bey - Selçuklular'ın Kuruluş Hikayesi

Güneş Ülkesi Horasan