Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum şarkı sözleri! Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum dinle! Sanma Yokum sözleri!
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Sanma Yokum sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Cihan Mürtezaoğlu'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Kürdandan Kolları Var şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum mp3 indir Peki, Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum şarkı sözleri! Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum dinle! Cihan Mürtezaoğlu Sanma Yokum sözleri! Sanma Yokum şarkı sözü! Gökyüzü hep aynı hep yeni sözleri! İşte detaylar...
Cihan Mürtezaoğlu Sanma Yokum şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sanma Yokum şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Cihan Mürtezaoğlu Sanma Yokum şarkısı sözleri...
CİHAN MÜRTEZAOĞLU - SANMA YOKUM SÖZLERİ!
Dönmez yol bu defa
Sanma yokum
***
Nasıl kararlı bi' ağaç
Toprakta
***
Ben de öyle dantel gibi
Ah ördüm seni
***
Sanki yırtık bir sır gibi
Bak gör halimi
***
Gökyüzü hep aynı hep yeni
Sahipsizliği yapar mı onu senin
***
Öyle gör biraz sen de beni
Ait ama sahipli gibi değil
CİHAN MÜRTEZAOĞLU - SANMA YOKUM DİNLE!
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