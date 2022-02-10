Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum şarkı sözleri! Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum dinle! Sanma Yokum sözleri!

Cihan Mürtezaoğlu Sanma Yokum şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sanma Yokum şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Cihan Mürtezaoğlu - Sanma Yokum mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Cihan Mürtezaoğlu Sanma Yokum şarkısı sözleri...

CİHAN MÜRTEZAOĞLU - SANMA YOKUM SÖZLERİ!

Dönmez yol bu defa

Sanma yokum

***

Nasıl kararlı bi' ağaç

Toprakta

***

Ben de öyle dantel gibi

Ah ördüm seni

***

Sanki yırtık bir sır gibi

Bak gör halimi

***

Gökyüzü hep aynı hep yeni

Sahipsizliği yapar mı onu senin

***

Öyle gör biraz sen de beni

Ait ama sahipli gibi değil

CİHAN MÜRTEZAOĞLU - SANMA YOKUM DİNLE!

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