Çiğli'de kadınlar için işbirliği Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile geçtiğimiz yıl protokol imzalayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vakıf yöneticileriyle yaptığı online toplantıda kadınlara yönelik uygulanan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile geçtiğimiz yıl protokol imzalayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vakıf yöneticileriyle yaptığı online toplantıda kadınlara yönelik uygulanan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı yöneticileriyle kadınlara yönelik planlanan ve uygulanan çalışmalarla ilgili online İşbirliği Protokolü Uygulama Adımları İzleme Toplantısı yaptı. Toplantıda Çiğli'de kadınlar ve çocuklara yönelik mevcut hizmetler, kadın ve çocuk merkezleri, kadınlar için kullanılabilecek yerlerin tespiti, yaşlı bakımı ve kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi için kooperatifleşme gibi konularda bilgi alış verişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca hazırlanacak mahalle bazlı risk haritasında, mahallenin fiziki, sosyolojik ve ekonomik yapısının belirlenip hem doğal afet hem de insan kaynaklı sorunlara karşı dayanıklılığın belirlenmesi çalışmalarının da yapılacağı vurgulandı. Başkan Gümrükçü, Kadın ve Aile Müdürlüğünün öncülüğünde kadınlara yönelik yürütülecek çalışmalarda belediyenin tüm birimleriyle koordineli çalışılacağını söyledi.

"Çiğli'de kadın ve çocuk merkezi açmak istiyoruz"

Başkan Gümrükçü, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sağlanması amacıyla çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Çiğli'de yaşayan kadınların karar alma mekanizmaları ve toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak istediklerini belirten Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyemiz kadın dostu belediye olarak hizmet sunmasının yanı sıra kadın haklarının korunması ve iyileştirilmesine dair ulusal ve uluslar arası standartların belirlendiği sözleşmeler ve protokollere imza koyup taraf olmayı sürdürüyor. KEDV ile geçen yıl imzaladığımız protokol çerçevesinde Çiğli'de kadınlara yönelik çalışmalarımız hız kazandı. Çiğli'de kadın ve çocuk merkezi açmak istiyoruz. Yaşlı bakımı için de bazı modeller üzerinde çalışıyoruz. Yine kooperatifleşme için çalışmalar yapılacak. Ayrıca meslek odaları ve üniversiteleri de sürece dahil edeceğiz. Bu toplantılarımızı daha da yoğunlaştırıp hızlı yol alacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA