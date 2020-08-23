Ciğer Sarma tarifi, ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer kapama malzemeleri neler? Türk mutfağına Rumeli'den giren ciğer sarma için lezzetli bir tarif sizleri bekliyor. Ustasından en ince ayrıntıları ve püf noktaları ile aktarılan tarifi mutlaka denemelisiniz. Ciğer sarma püf noktaları neler?

Rumeli usulü ciğer sarma, Türk mutfağının en leziz yemekleri arasında yer alıyor. Rumeli'den göçle Edirne'ye gelen bu lezzet, kurban bayramlarında "anne menüleri"nde yer alırken, kentteki eski ustaların çalıştığı lokantalarda ise hemen her gün tadılabiliyor.

USTASINDAN CİĞER SARMA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Ciğer sarma ustalarından lezzetli ciğer sarma tarifi püf noktaları;

Ciğer sarmaya pirinçleri ve "kuzu gömleği"ni suda ıslatarak başlanacağını aktardı.

Kuzu ciğeri küçük küçük doğranır ve yağsız tavada kavrulur.

Tuz eklenir ve kapağı kapatılır.

İç harcı için tencereye tereyağı ekledikten sonra yemeklik doğranmış soğanlar, dolmalık fıstıklar eklenip kavurmaya başlanır.

Pirinçler süzülüp eklenir.

Yenibahar, tuz, tarçın, karabiber, kesme şeker, kuş üzümü ve en son ciğerler eklenir, sıcak su ilave edilir.

İç pilav suyunu çekene kadar pişirilir.

Nane ve dereotu küçük küçük kıyılıp demlenen pilava eklenir harmanlanır.

Ardından açılmaları için sıcak suda bekletilen "kuzu gömleği"nin suyunun süzülerek, büyük kareler şeklinde kesilir.

Her gömlek çorba kasesine yerleştirilir ve içi ciğerli pilavla doldurulur.

Kasenin dışında kalan kenarlar kapatılır ve ters çevrilerek yağlanmış tepsiye alınır.

Üzerilerine yumurta sarısı sürülür. 180 derecedeki fırında nar gibi kızarana kadar pişirilir.

CİĞER KAPAMA TARİFİ MALZEMELERİ

1 çift kuzu karaciğeri

Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı döneminde bulmak daha kolay olur.)

1 adet kuru soğan

1, 5 su bardağı pirinç

2 adet taze soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü

1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Yeterince kaynar su

CİĞER SARMA YAPIMI | CİĞER SARMA YAPILIŞI

Kuzu gömleğini bir tepsi içerisine alarak sıcak su ile çözülmesini sağlayalım. Daha sonra derin bir tencere içerisine ayçiçeği yağı koyalım ve fıstıklarla ince kıyılmış soğanları kavuralım. Ciğeri küçük küçük kuş başı doğrayalım.

Ciğerleri de tencereye ekleyerek sık sık ters düz yapalım pişirmesini sağlayalım. Pirinçleri yıkayarak suyunu süzelim. Daha sonra pirinçleri de buraya ekleyelim. Taze soğanın yeşil yapraklarını, baharatları, tuzunu ekleyelim. Bu arada nane ve dereotu ile birlikte kuş üzümü de ekleyelim. İç pilav yapar gibi yapmamız gerekiyor. Kaynar su ekleyelim ve iç pilavımızı demlendirelim.

Bu arada çözülmüş kuzu gömleğimizi kendi istediğiniz boyuta göre kesin. İç harcı bolca doldurun. Bir kase içerisine gömleği yerleştirerek malzemeleri doldurabilirsiniz. İç

harcı doldurduktan sonra sıkı bir şekilde saralım ve sardığımız taraf fırın tepsisinin altına gelecek şekilde dizelim. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürelim ve 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirelim. Kuzu ciğer sarma tarifimiz hazır. Afiyet olsun.