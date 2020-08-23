Ciğer Sarma tarifi, ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer kapama malzemeleri neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ciğer Sarma tarifi, ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer kapama malzemeleri neler?

Türk mutfağına Rumeli'den giren ciğer sarma için lezzetli bir tarif sizleri bekliyor. Ustasından en ince ayrıntıları ve püf noktaları ile aktarılan tarifi mutlaka denemelisiniz. Ciğer sarma püf noktaları neler?

Ciğer Sarma tarifi, ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer kapama malzemeleri neler?
23.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:16

Rumeli usulü ciğer sarma, Türk mutfağının en leziz yemekleri arasında yer alıyor. Rumeli'den göçle Edirne'ye gelen bu lezzet, kurban bayramlarında "anne menüleri"nde yer alırken, kentteki eski ustaların çalıştığı lokantalarda ise hemen her gün tadılabiliyor.

USTASINDAN CİĞER SARMA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Ciğer sarma ustalarından lezzetli ciğer sarma tarifi püf noktaları;

Ciğer sarmaya pirinçleri ve "kuzu gömleği"ni suda ıslatarak başlanacağını aktardı.

Kuzu ciğeri küçük küçük doğranır ve yağsız tavada kavrulur.

Tuz eklenir ve kapağı kapatılır.

İç harcı için tencereye tereyağı ekledikten sonra yemeklik doğranmış soğanlar, dolmalık fıstıklar eklenip kavurmaya başlanır.

Pirinçler süzülüp eklenir.

Yenibahar, tuz, tarçın, karabiber, kesme şeker, kuş üzümü ve en son ciğerler eklenir, sıcak su ilave edilir.

İç pilav suyunu çekene kadar pişirilir.

Nane ve dereotu küçük küçük kıyılıp demlenen pilava eklenir harmanlanır.

Ardından açılmaları için sıcak suda bekletilen "kuzu gömleği"nin suyunun süzülerek, büyük kareler şeklinde kesilir.

Her gömlek çorba kasesine yerleştirilir ve içi ciğerli pilavla doldurulur.

Kasenin dışında kalan kenarlar kapatılır ve ters çevrilerek yağlanmış tepsiye alınır.

Üzerilerine yumurta sarısı sürülür. 180 derecedeki fırında nar gibi kızarana kadar pişirilir.

CİĞER KAPAMA TARİFİ MALZEMELERİ

1 çift kuzu karaciğeri

Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı döneminde bulmak daha kolay olur.)

1 adet kuru soğan

1, 5 su bardağı pirinç

2 adet taze soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü

1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Yeterince kaynar su

CİĞER SARMA YAPIMI | CİĞER SARMA YAPILIŞI

Kuzu gömleğini bir tepsi içerisine alarak sıcak su ile çözülmesini sağlayalım. Daha sonra derin bir tencere içerisine ayçiçeği yağı koyalım ve fıstıklarla ince kıyılmış soğanları kavuralım. Ciğeri küçük küçük kuş başı doğrayalım.

Ciğerleri de tencereye ekleyerek sık sık ters düz yapalım pişirmesini sağlayalım. Pirinçleri yıkayarak suyunu süzelim. Daha sonra pirinçleri de buraya ekleyelim. Taze soğanın yeşil yapraklarını, baharatları, tuzunu ekleyelim. Bu arada nane ve dereotu ile birlikte kuş üzümü de ekleyelim. İç pilav yapar gibi yapmamız gerekiyor. Kaynar su ekleyelim ve iç pilavımızı demlendirelim.

Bu arada çözülmüş kuzu gömleğimizi kendi istediğiniz boyuta göre kesin. İç harcı bolca doldurun. Bir kase içerisine gömleği yerleştirerek malzemeleri doldurabilirsiniz. İç

harcı doldurduktan sonra sıkı bir şekilde saralım ve sardığımız taraf fırın tepsisinin altına gelecek şekilde dizelim. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürelim ve 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirelim. Kuzu ciğer sarma tarifimiz hazır. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

Kek nasıl yapılır? Kolay kek tarifi, kek çeşitleri neler? Kek kaç kalori? Kek yapılış malzemeleri
Kek nasıl yapılır? Kolay kek tarifi, kek çeşitleri neler? Kek kaç kalori? Kek yapılış malzemeleri
Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması tarifi, yapılışı
Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması tarifi, yapılışı
Tam ölçülü aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşure kaç kaloridir? Sağlıklı aşure tarifi nasıl yapılır?
Tam ölçülü aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşure kaç kaloridir? Sağlıklı aşure tarifi nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Spor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hadise Oğuzhan Koç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Yangın Dereli
Şu an buradasınız: Ciğer Sarma tarifi, ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer kapama malzemeleri neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 23:16:44. #1.14#
title