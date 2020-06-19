Çiğdem Yüzme Havuzu'nda çalışmalar hızlandı
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Çiğdem Yüzme Havuzu'nda çalışmalar hızlandı

Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesi'nde hizmete sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nun ardından Çiğdem Mahallesi'nde yapımı devam eden ikinci yüzme havuzunda çalışmalar son hızla sürüyor.

Çiğdem Yüzme Havuzu'nda çalışmalar hızlandı
19.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:11

Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesi'nde hizmete sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nun ardından Çiğdem Mahallesi'nde yapımı devam eden ikinci yüzme havuzunda çalışmalar son hızla sürüyor. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanacak spor tesisinin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınının sekteye uğrattığı çalışmalar yeniden başladı. Türkiye'nin yeni normale dönmesiyle birlikte yapı çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesi'nde yapımına başladığı yüzme havuzunda çalışmalarına hız verdi. Kaba inşaatı tamamlanan yüzme havuzu olimpik standartlarda hizmet verecek. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanarak Eylül ayında Çankayalılara hizmet vermeye başlaması planlanan havuzun içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun yanısıra yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alıyor.

"Çocuklarımız için çalışıyoruz"

Birlik Mahallesi'nde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'yla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu bir ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hayata geçirdiğimiz tüm projelerle Çankayalılara layık olmaya çalışıyoruz. Çankaya'da ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesi'nde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Eylül ayının ardından hizmete açmayı planlıyoruz. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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