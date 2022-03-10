Çiğdem hakim için Bursa Adliyesi'nde tören

BURSA (DHA) - BURSA'da dün gece evinin bulunduğu sitenin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem B. (36) için görev yaptığı adliyede tören düzenlendi. Savcı olan eşinden 6 ay önce boşandığı belirtilen Çiğdem B., yarın memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün gece parka giden kişi, oyun grubunda bir kadının iple asılı olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Bursa Adliyesi'nde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olan Hakim Çiğdem B. olduğu belirlendi. Çiğdem B.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.