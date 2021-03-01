Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı
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Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı

01.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:58

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Şenel, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti. Olay sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar #GururSenelTutuklansın başlığını açtı. Çalıştığı firma Şenel'in işine son verdi, darbedilen Y.K.'ya ise zam ve terfi teklif edildi.

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi Gurur Şenel'e verdi. Şenel, bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak Şenel'i ikna edemedi.

Çiğ köfte acılı olduğu için genci darbeden saldırgan işinden oldu

ÇİĞ KÖFTEYİ GENCİN KAFASINA ATTI

Şenel daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra Şenel küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden saldırgan Şenel, Y.K.'ye yumruklar savurdu.

Çiğ köfte acılı olduğu için genci darbeden saldırgan işinden oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay sosyal medyada yayıldıktan sonra konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar #GururSenelTutuklansın şeklinde bir başlık açarak görüşlerini bildirdi.

Çiğ köfte acılı olduğu için genci darbeden saldırgan işinden oldu

MAAŞA ZAM VE TERFİ TEKLİF EDİLDİ

Konunun gündem olmasından sonra darbedilen gencin çalıştığı firmadan açıklama geldi. Çalışanlarının durumunun iyi olduğunu belirten firma, darbedilen gencin duruşundan dolayı maaşında iyileştirme yaparak terfi teklif ettiklerini aktardı.

Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işinden kovuldu
Şirketin sosyal medyadan yaptığı açıklama

SALDIRGAN İŞTEN ÇIKARILDI

Öte yandan Şenel'in çalıştığı firma da olayın ardından harekete geçti ve saldırgan adamın işine son verdi. Firma konuyla ilgili açıklamayı sosyal medyadan kamuoyu ile paylaştı.

Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı

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Haber Yorumları (30)
BU ADAM HAPİS YATMAZSA: ŞU GÖRÜNTÜLERLE, KANITLARLA HAPİS YATMAZSA HERKES KENDİ ADALETİNİ KENDİ SAĞLASIN DERİM BİR TEK BU OLAY İÇİN DEĞİL
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DERDEST: Haberlerde izleriz birgün, park kavgasında bir kişi öldü, yan baktı öldürdüm, yol vermedi vurdum, pizzamı geç getirdi bıçakladım. Bunlar hayattan nasibini almamış öküzlerdir ve hiç dalaşmaya girmeyin. İnanın başka bir öküzle karşılaşıp yaptıklarının cezasını birşekilde toplam ödüyorlar. Şerri şerre bırakın. Birbirini tamamlayacaktır. Arkanızı dönüp gidin bu sizin korkak olduğunuz anlamına değil efendiliginize. İşarettir.
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VATANDAŞ: kişiliksiz ve kalitesi olmayan canlı. insan demeye utanıyorum.
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