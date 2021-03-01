Çiğ köfte 'acılı' olduğu için iş yeri çalışanını darbeden saldırgan yeniden gözaltında
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Çiğ köfte 'acılı' olduğu için iş yeri çalışanını darbeden saldırgan yeniden gözaltında

01.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:46

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli Gurur Şenel, sosyal medyadaki tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğunu ileri süren müşteri Gurur Şenel, iş yeri çalışanı Y. K'yi darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Şenel, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olay sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar #GururSenelTutuklansın başlığını açmasının ardından Şenel, yeniden tutuklandı.

"HEPİMİZİN İÇİNİ ACITAN ŞAHISLA İLGİLİ ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Çiğ köfte 'acılı' olduğu için iş yeri çalışanını darbeden saldırgan yeniden gözaltında

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