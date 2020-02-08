Çığ felaketinden geriye hüzünlü fotoğraflar kaldı

08.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:57

Turkcell Van Bölge Müdürlüğünde çalışan Umut Pişirici (43), iletişimi sağlamak için gittiği bölgede işini tamamladıktan sonra gönüllü olarak katıldığı arama kurtarma çalışmasında ikinci çığın altında kalarak hayatını kaybetti.



Umut Pişirici (43), iş arkadaşı Orhan Demir (42) ile birlikte çığ bölgesine giderek önce gezici baz istasyonunu kurmuş, ardından ellerine kazma ve kürek alıp kurtarma ekibine katılmıştı. Çığ felaketi geride hüzünlü hikayeler bırakırken, tonlarca karın altında kalıp yaşamını yitirenlerden biri de 43 yaşındaki Umut Pişirici'ydi. Üç çocuk babası olan, annesi ve eşi Vanlı, babası da Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Umut Pişirici, Turkcell'in Çözüm Ortağı olan bir firmanın Van şubesinde işe başlamıştı. İlçede yaşanan çığ felaketinde karlar altında kalanlara ulaşmak için güçlü sinyal sağlamak üzere olay yerine görevli giden Pişirici, işini yaptıktan sonra gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılırken ikinci kez yaşanan çığ felaketinde aynı iş yerinde çalışan Diyarbakırlı Orhan Demir (42) gibi karlar altında kaldı. Pişirici ve Demir'in cansız bedenine saatler sonra ulaşılırken, cenazeleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aile fertleri Diyarbakır'dan yola koyuldu. Çığda hayatını kaybeden Umut Pişirici Van'ın Edremit ilçesindeki Eski Cami Mahalle Mezarlığında, iş arkadaşı Orhan Demir'in cenazesi ise Diyarbakır'da toprağa verildi. Umut Pişirici'den geriye ise sadece çocuklarıyla çektiği fotoğrafı kaldı. - VAN

Kaynak: İHA