Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı
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Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde görevliyken 2'inci çığ sonrasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı.

05.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:06
Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı

'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde görevliyken 2'inci çığ sonrasında şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın acı haberi memleketi 'a ulaştı.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketi sonrasında bölgeye çok sayıda kurtarma ekibiyle birlikte arama çalışmalarına destek vermek ve bölge güvenliğini sağlamak için Jandarma ekipleri de yönlendirilmişti. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken aynı yerde bugün 2'inci bir çığ felaketi yaşandı. Yaşanan bu çığda hayatını kaybeden askerlerden Mehmet-Emine Karaca çiftinin 6 çocuğundan dördüncüsü olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın acı haberi Tokat'ta baba ocağına ulaştı. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Kasabası'nda yaşayan baba Mehmet Karaca'ya acı haberi askeri ve devlet erkanı tarafından verildi.


Baba evine dev Türk bayrağı asılan şehit Osman Karaca'nın 2019 yılında göreve başladığı ve 3 ay önce memleketinde düğününün yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eşi Nagihan Tuna Karaca ile Van'da ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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