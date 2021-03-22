Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi
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Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi

22.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:00

Ardahan'da gece vakti etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy arasına çığ düştü. Enerji nakil hatlarına zarar veren çığ sebebiyle 2 köy elektriksiz kaldı. Ekipler gece boyu çalışarak 2 köye sabaha karşı elektrik verebildi.

Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye önceki gün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Tonlarca karın basıncına dayanamayan demir direkler, adeta kağıt gibi katlanarak hurda yığınına döndü.

GÜVENLİK ATIŞI YAPTILAR

Çığ nedeniyle Balgöze ve Derindere köyleri elektriksiz kalırken, bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi. Olay yerine sevk edilen jandarma timleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ekiplerin çalışması öncesi biriken kar kütlelerinin düşmesi için güvenlik atışı yaptı.

Düşen çığ iki köyü elektrik direklerini kağıt gibi ezdi

SABAHA KARŞI ELEKTRİK VERİLDİ

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zamana karşı mücadele veren Aras EDAŞ ekipleri, gece boyunca hasar gören enerji nakil hatlarını onardı. Ekipler, sabaha karşı ağaç direkler dikerek Balgöze ve Derindere köylerine elektrik verdi.

Düşen çığ iki köyü elektrik direklerini kağıt gibi ezdi
Düşen çığ iki köyü elektrik direklerini kağıt gibi ezdi
Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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