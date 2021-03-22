Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi

Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye önceki gün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Tonlarca karın basıncına dayanamayan demir direkler, adeta kağıt gibi katlanarak hurda yığınına döndü.

GÜVENLİK ATIŞI YAPTILAR

Çığ nedeniyle Balgöze ve Derindere köyleri elektriksiz kalırken, bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi. Olay yerine sevk edilen jandarma timleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ekiplerin çalışması öncesi biriken kar kütlelerinin düşmesi için güvenlik atışı yaptı.

SABAHA KARŞI ELEKTRİK VERİLDİ

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zamana karşı mücadele veren Aras EDAŞ ekipleri, gece boyunca hasar gören enerji nakil hatlarını onardı. Ekipler, sabaha karşı ağaç direkler dikerek Balgöze ve Derindere köylerine elektrik verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı