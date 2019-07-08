Çiğ altında kalan dağcının cesedi helikopterle getirildi

NİĞDE - Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedeni Çamardı Devlet hastanesine getirildi.

AFAD ekipleri 24 kez bölgede arama yapmasına rağmen doğa şartları ve kar

kütlesinin buz tutması nedeniyle bulunamayan Karakoç'a bugün yapılan aramada 8 ay sonra cansız bedeni bulundu. Kar altından çıkarılan Karakoç'un cansız bedeni helikopter ile Çamardı Devlet Hastanesine getirildi. Karakoç'un babası Mehmet Karakoç'da bölgeye geldi. Otopsi yapılan talihsiz dağcının cansız bedeni toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: İHA