Çiftlikköy Ziraat Odasın'dan Altınova şube
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Çiftlikköy Ziraat Odasın'dan Altınova şube

Çiftlikköy Ziraat Odasın'dan Altınova şube
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerin işlemlerini kolaylaştırmak için Altınova ilçesine şube açıldı.

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerin işlemlerini kolaylaştırmak için Altınova ilçesine şube açıldı.

Hükümet Konağının yan tarafında hizmete veren Ziraat Odası Şubesinin açılışına çok sayıda davetli ve çiftçiler katıldı. Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in konuşmalarının ve okunan duanın ardından Ziraat Odası Altınova Şubesi açıldı. Artık Altınova ve köylerindeki çiftçilerin işlemleri için Çiftlikköy'e gitmelerine gerek kalmayacak. - YALOVA

Çiftlikköy Ziraat Odasın'dan Altınova şube
Çiftlikköy Ziraat Odasın'dan Altınova şube
Çiftlikköy Ziraat Odasın'dan Altınova şube

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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