Çiftlikköy'de panelvan minibüs yandı
31.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:08
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çiftlik Mahallesi'nde park halindeki 77 AU 307 plakalı araçta, elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı