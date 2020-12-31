Çiftlikköy'de panelvan minibüs yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çiftlikköy'de panelvan minibüs yandı

31.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:08
Çiftlikköy'de panelvan minibüs yandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik Mahallesi'nde park halindeki 77 AU 307 plakalı araçta, elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Metin Oktay Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftlikköy'de panelvan minibüs yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:13:14. #1.15#
title