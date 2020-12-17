Çiftlikköy Belediyesinden filyasyon ekiplerine destek

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde görev alan filyasyon ekiplerine taşınabilir güç bankası (power bank) hediye etti.

Çiftlikköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli filyasyon ekiplerini ziyaret eden Silpagar, tüm sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için teşekkür etti.

Ziyaretinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin önemine değinen Silpagar, "Baştan aşağı her kademede çalışan tüm sağlık çalışanlarına ne kadar büyük teşekkür etsek, fiziksel anlamda ne denli destek verirsek verelim onların yaptıklarının yanında az kalacaktır. Herkesin virüsten köşe bucak kaçtığı bir zamanda büyük özveri ve cesaretle virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarının haklarını ödeyemeyiz. Dualarımız sizler ve aileleriniz için." dedi.

Küçük de olsa sağlık çalışanlarına bir hediye vermek istediklerini belirten Silpagar, şöyle konuştu:

"Hem size minnetimizin ve şükranımızın bir nişanesi hem de sahada olmanız sebebiyle sıkça ihtiyaç duyacağınızı düşündüğümüz power bank hediye etmek istedik. Böylece hem kurumunuz hem sevdiklerinizle iletişiminiz hiçbir zaman kopmamış olacak. Bu küçük hediyeyi sizlerin maddi ve manevi anlamda yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir."

İlçe Sağlık Müdürü Ali Daştan ile tüm filyasyon ekiplerine taşınabilir güç bankası hediye eden Silpagar, ayrıca birer mektupla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Daştan ise Silpagar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı