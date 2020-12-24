Çiftlikköy belediye başkanının fark ettiği hasta köpek, veteriner hekimlerce sağlığına kavuşturuldu
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Çiftlikköy belediye başkanının fark ettiği hasta köpek, veteriner hekimlerce sağlığına kavuşturuldu

24.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:44
Çiftlikköy belediye başkanının fark ettiği hasta köpek, veteriner hekimlerce sağlığına kavuşturuldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde rutin saha kontrolü yapan Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın müdahale ettiği hasta köpek sağlığına kavuşturuldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde rutin saha kontrolü yapan Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın müdahale ettiği hasta köpek sağlığına kavuşturuldu.

Sabah gerçekleştirdiği rutin saha kontrolleri esnasında Sahil Mahallesi Barbaros Bulvarı mevkisinde hasta bir köpekle karşılaşan Silpagar, köpeğe müdahale etti.

Ardından Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerini bölgeye çağıran Silpagar, köpek ile ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı.

Kısa bir süre içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan köpeğe müdahale eden rehabilitasyon merkezi ekipleri, veteriner eşliğinde ilk kontrolünü yaptı.

Daha sonra rehabilitasyon merkezine götürülen köpek gerekli tedavilerinin ardından sağlığına kavuşturuldu.

Hasta köpeğin eski sağlığına kavuştuğu bilgisini alan Silpagar, belediye olarak sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Köpekle karşılaşmasını anlatan Silpagar, "Sabah ilçe genelinde gerçekleştirdiğim kontroller esnasında hasta bir köpeğin yerde titrediğini fark ettim. Hemen ekiplerimiz ile irtibata geçip köpeğe gerekli müdahalenin yapılması için talimat verdim. Köpeğin tedavisi tamamlanmış bir şekilde hayvan rehabilitasyon merkezimizde kontrol altında. Bizler hayvan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmeden ilçemizdeki tüm sokak hayvanlarına gerek yem gerek barınak desteği sağlıyoruz. Hassasiyetlerinden ötürü rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza da teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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