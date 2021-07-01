Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından vatandaşlar, Çiftlik Bank ne kadar vurgun yaptı, kaç tl dolandırdı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi? Çiftlik Bank'a yatırılan paralar geri ödenecek mi? merak etti. İşte detaylar...

Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Teslim olmasının akabinde eski Çiftlik Bank kullanıcıları paraları geri iade yapılacak mı? Çiftlik bank paraları geri ödeyecek mi? Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? soruları soruldu.

ÇİFTLİK BANK NE KADAR DOLANDIRDI?

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Mağdurların paraları geri ödenecek mi?

Çiftlik Bank mağdurlarına para iadesi yapılacak mı, paraları geri ödenecek mi henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN TESLİM Mİ OLDU?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.