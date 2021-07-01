Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi?

Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından vatandaşlar, Çiftlik Bank ne kadar vurgun yaptı, kaç tl dolandırdı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi? Çiftlik Bank'a yatırılan paralar geri ödenecek mi? merak etti. İşte detaylar...

Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Teslim olmasının akabinde eski Çiftlik Bank kullanıcıları paraları geri iade yapılacak mı? Çiftlik bank paraları geri ödeyecek mi? Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? soruları soruldu.

ÇİFTLİK BANK NE KADAR DOLANDIRDI?

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Mağdurların paraları geri ödenecek mi?

Çiftlik Bank mağdurlarına para iadesi yapılacak mı, paraları geri ödenecek mi henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN TESLİM Mİ OLDU?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftlik Bank ne kadar dolandırdı, kaç tl vurgun yaptı? Çiftlik Bank mağdurlarının paraları geri ödenecek mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:56:35. #1.14#

title