Çiftliği kumarhaneye çevirmişler

KONYA'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından D.P.'ye ait çiftliğe yapılan operasyonda evde kumar oynatıldığı ortaya çıktı. D.P. hakkında 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılırken, evde bulunan 11 kişiye de 'sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek' ve 'kumar oynamak' suçlarından toplam 48 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.Olay, dün saat 21. 00 sıralarında Türkmen Mahallesinde bir çiftlik evinde meydana geldi. Jandarma, D.P.'ye ait çiftlikte kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma tarafından yapılan operasyonda evde kumar oynandığı ortaya çıktı. D.P. hakkında 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 11 kişiye hakkında da sosyal mesafeyi ihlal ettiği için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lire, kumar oynadıkları içinde Kabahatler Kanunu'na göre bin 225'şer lira olmaz üzere toplam 48 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA