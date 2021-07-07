Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali önümüzdeki ay yapılacak
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Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali önümüzdeki ay yapılacak

Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali önümüzdeki ay yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali'nin önümüzdeki ağustos ayında düzenlenmesine karar verildi.

Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali'nin önümüzdeki ağustos ayında düzenlenmesine karar verildi.

Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği yöneticileri, olağan genel kurul sonrası ilk ziyaretini Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a yaptı. Ziyarette düzenlenen istişare toplantıda, Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali' etkinliğinin, 2021 yılının ağustos ayında Çifteler Sakaryabaşı'nda yapılması kararlaştırıldı.

Dernek Başkanı Coşkun Hadak, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Doğduğumuz ve doyduğumuz topraklardan yeni dönem çalışmalarımıza başladık. İlk ziyaretimizi yönetim kurulu üyeleri ile Çifteler Belediye Başkanımız Kadir Bıyık'a yaptık. Çok olumlu, verimli istişare toplantısı gerçekleştirildi. İstişare toplantısında: 'Sakarya Nehri'nin doğuş yeri olan Çifteler ilçemizin incisi Sakaryabaşı'mızın ve kültürümüzün tanıtımının yapılacağı, insanlarımızın bir araya gelerek hasret gidereceği, Çiftelerlilerin, gurbetçilerin gönül dostları ve misafirlerimizin bir arada olacağı 'Çifteler Sakaryabaşı Su ve Kültür Festivali' etkinliğini Çifteler Sakaryabaşı'nda 2021 yılının ağustos ayında gerçekleştirmeye karar verdik. Bu etkinliği, yapacağız. Belediye Başkanımız Kadir Bıyık'ın nezaketi, misafirperverliği ve destekleri Çiftelerliler adına bizleri memnun etti ve sevindirdi" dedi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık da, "Çifteler ilçesinin gelişmesi için üzerime ne görev düşüyorsa yapmaya hazırım. Çifteler halkı ile birlikte el birliği ile çalışacağız. Ziyaretten son derece memnun kaldım" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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