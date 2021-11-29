Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde öğrencilerin her sabah 3 kilometre yürüyerek okula gitmesine ilişkin kaymakamlık açıklama yaptı. Velilerin taleplerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu ailelerin maddi durumlarının iyi olduğu, herhangi bir kamu kaynağının bu amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Çifteler ilçesine bağlı Erbap Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ortaokulu, Gazi İlkokulu ile Şehit Osman Genç Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde giden öğrenciler, servis olmadığı için her gün ayaklarına poşet bağlayıp, ıssız ve çamurlu arazilerden geçerek, 3 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Mahalle ve ilçe merkezini birbirinden ayıran Eskişehir-Konya kara yolundan karşıya geçen öğrenciler, büyük korku yaşarken Çifteler Kaymakamlığı, öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Çifteler Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşen İYİ Parti milletvekili Kabukcuoğlu, çocukların okullarına ulaşım problemine en yakın zamanda çözüm bulunması için gerekli takibi yapacağını da sözlerine ekledi.