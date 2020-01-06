Çifteler Belediyesinden örnek kar çalışması

06.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:08

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çifteler Belediyesi zamanında müdahalesiyle ilçedeki yolların kapanmasının önüne geçerek, vatandaşları mağdur etmedi.



Çifteler Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece başlayan kar yağışı ile yoğun mesai yaptılar. Çifteler Belediyesi yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve ilçede yaşayan vatandaşların daha huzurlu bir kış geçirebilmeleri için tedbirlerini alırken, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama aracı ile mücadele başlatıp takviye ekipler ve kar küreği araçları ile yolları trafiğe açtı. Çifteler belediyesi tüm ekipleri ile kar seferberliği başlatırken, diğer yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımızın güven içinde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA