Çifte Minaresi ile ünlü Sivas'a Rize'den minare gönderdiler
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Çifte Minaresi ile ünlü Sivas'a Rize'den minare gönderdiler

24.09.2020 08:26 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:30
Çifte Minaresi ile ünlü Sivas'a Rize'den minare gönderdiler

Çifte Minaresi ile ünlü Sivas için yapılan 11 metrelik demir minare gece saatlerinde Rize'den Sivas'a doğru yola çıktı.

Çifte Minaresi ile ünlü Sivas için yapılan 11 metrelik demir minare gece saatlerinde Rize'den Sivas'a doğru yola çıktı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde demirden minare imalatı yapan demir ustası Muhammet Başka ve babası Yusuf Başka, aldıkları sipariş üzerine kişi başı en fazla cami düşen illerin başında gelen Sivas için minare yaptı. Tamamen demirden yapılan 11 metre uzunluğundaki minare toplam bin 700 kilogram ağırlığında. Baba oğul demir ustaları önce siparişin geldiği Sivas'a giderek minarenin yapılacağı caminin etrafında inceleme yaptı. Yaptıkları incelemenin ardından camiye en uygun minareyi kısa sürede tamamlayarak kamyona yüklemesi için vinç çağrıldı. Sağlam bir şekilde vince bağlanan minare, vatandaşların yoğun ilgisi altında kamyona yüklenerek sabitlendi ve Sivas'a götürülmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Derepazarı'nda hazırlanan minare daha önceden zemin etüdü yapılan Sivas'ta yerine monte edilecek.

Minarenin yapının 1 hafta sürdüğünü dile getiren demir ustası Muhammet Başka yaptığı açıklamada "Atölyemiz ufak olduğundan biraz zor oluyor. Minare yapımı için daha fazla aparat lazım, vinç gibi mesela. Bunlar elimizde olmadığı için sağ olsun çevredeki tanıdıklar bizlere yardımcı oluyor. Minareyi kaldırıp indirmekte yardım ediyorlar. Bu minare için de Sivas'tan bir talep geldi. Konuştuk anlaştık, minarenin yapılacağı yer bakıldı ve minareyi yaptık, hazır hale getirdik" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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