Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
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Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Haberler | Yaşam

- Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi Mevsim değişiklikleri Posof'u da değiştirdi.

- Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı

Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi

ARDAHAN - Mevsim değişiklikleri Posof'u da değiştirdi. Karadeniz ikliminin yaşandığı Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşanan kuraklık hayat standartlarını da değiştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ve Eylül aylarında başlayan kış hazırlıkları kuraklık endişesiyle şimdi başladı. Yağan yağmurla beraber çayırlar canlansa da vatandaşlar her ihtimale karşı hayvanların kış yiyeceklerini şimdiden almaya başladılar.

Güneydoğu illerinden tırlar la getirilen samanlar Posof ta adeta kapışılıyor. Çuvallara doldurulmuş samanlar tonu bin 400 liradan satılıyor.

Sürekli göçten dolayı nüfusu azalan Posof ta ilçeye bağlı 49 köyü olmasına rağmen Posof ta kalan nüfus ise 6 bin 400'e kadar düştü.

Saman alan çiftçiler, kuraklık nedeniyle endişe duydukları için şimdiden saman tedariği yaptıklarını belirtiyorlar.

Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi
Çiftçiler kuraklık endişesiyle daha şimdiden saman depolamaya başladı- Tonu 1400 TL'den satılan saman kısa sürede tüketildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman

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