Çiftçi Robotlar Geliyor

İngiltere'nin Portsmouth şehrinde tarım yapabilen robotlar üreten Small Robot Company, Hampshire'daki bir süpermarket zincirine tedarik sağlamak amacıyla robotların tarım yapabilmesi için üç yıllık bir anlaşma imzaladı.

Tom, Dick ve Harry isimli robotlar tohum ekebiliyor, GPS yardımıyla tohumların yerlerini tespit edebiliyor, yabani otları toplayabiliyor.

Kaynak: DHA