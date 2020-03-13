Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi
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Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Doyran, Güncel

Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi

Konyaaltı Belediyesi, Doyran bölgesinde hayvan üreticiliğinden geçimini sağlayan çiftçi kadınları sinemaya götürdü.

13.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:26
Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi

Konyaaltı Belediyesi, Doyran bölgesinde hayvan üreticiliğinden geçimini sağlayan çiftçi kadınları sinemaya götürdü.


Konyaaltı Belediyesi, hayvancılığın desteklenmesi düşüncesiyle ilçe genelinde hayvancılıkla uğraşan çiftçileri destekler projeler hayata geçiriyor. Aşı desteği ve mera geliştirme çalışmaları ile hayvan üreticilerine destek sağlayan Konyaaltı Belediyesi, hayvan üreticisi kadınları, sosyal hayata da dahil ediyor. Doyran bölgesinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan kadınlar, Konyaaltı Belediyesi'nin projesiyle ilk önce birlikte yemek yedi, sonra da sinema filmi izledi.


Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve ilgili birim müdürlerinin yer aldığı etkinlik, akşam yemeği ile başladı. Otobüsle evlerinden alınan 60 üretici kadın, birlikte yenilen yemeğin ardından bir alış veriş merkezinde sinemaya girdi. Çiftçi kadınlar, ilk kez sinema salonunda film izlediklerini, dolaysıyla da büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.


"Bize moral oldu"


Konyaaltı Belediyesi'nin etkinliğine katılan Doyran Mahallesi sakini Zekiye Uslu, "Doyran bölgesinin en ücra köşelerine kadar gelindi. Hiçbir şey ayrıntı atlanmadı. Bizler siyasetçilerin seçim zamanında gelip sonrasında unuttuğu kimseleriz. Bu bizim alışkın olduğumuz bir durum. Ancak Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, böylesine güzel bir etkinlikle bizleri hatırladı ve güzel bir ortamda buluşturdu. Bu bize çok güzel moral ve motivasyon oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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