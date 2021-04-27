Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!
Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklandı. Peki, Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!
Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklandı. Peki, Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!
ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ
Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklandı. Haberler.com
ÇİFTÇİ İZN BELGESİ NASIL ALINIR?
Çiftçi Kayıt Belgesi almak için iki şekilde başvuru yapılabilir. İlk çiftçi izin belgesi e-devlet üzerinden alınabilir. Formu doldurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İkincisi ise, Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Formu doldurarak İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim etmek şeklindedir.