Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!
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Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!

Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklandı. Peki, Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklandı. Peki, Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? E- devlet Çiftçi izin belgesi!

ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklandı. Haberler.com

ÇİFTÇİ İZN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçi Kayıt Belgesi almak için iki şekilde başvuru yapılabilir. İlk çiftçi izin belgesi e-devlet üzerinden alınabilir. Formu doldurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İkincisi ise, Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Formu doldurarak İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim etmek şeklindedir.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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