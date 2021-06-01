Çiftçi çocuklarının atıl araziye ektiği ürünler eğitim hayatlarına katkı sağlayacak

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayata geçirilen proje sayesinde atıl tarım arazisinde meyve ve sebze yetiştiren çiftçi ailelerin çocukları, ürünlerden elde edecekleri gelirle eğitim hayatlarına katkıda bulunacak.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayata geçirilen proje sayesinde atıl tarım arazisinde meyve ve sebze yetiştiren çiftçi ailelerin çocukları, ürünlerden elde edecekleri gelirle eğitim hayatlarına katkıda bulunacak.

Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman müdürlüklerince, salgın sürecinde evlerinde kalan gençlerin teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılması, toprakla buluşturulması ve üretim mutluluğunu yaşamalarını sağlamak amacıyla "Bugünün Çocukları, Tarımın Geleceği" projesi hazırlandı.

İlk olarak çiftçi ailelerin çocuklarıyla başlayan proje ile ilçede yaşayan Emine Uçar'ın hibe ettiği 3 dönümlük atıl tarım arazisi üretime kazandırıldı.

Uzmanlar gözetiminde araziye domates, biber, patlıcan, fasulye, bamya, karpuz, barbunya fidesi diken gençlerin yetiştirdiği meyve ve sebzeler, Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı'nda satışa sunulacak.

Elde edilen gelirlerle gençlerin eğitim hayatlarına kolaylık sağlanması, tarımsal üretime katkıda bulunulması, aynı zamanda ağırlıklı fındık üretimi yapılan bölgede ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

"Projemiz, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesidir"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Burak Bilgin, AA muhabirine, ilçedeki tarımsal sorunlara çözüm önerileri getirebilmek amacıyla yaptıkları değerlendirmelerde atıl tarım arazilerinin fazla olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Ağırlıklı fındık üretiminin yapılması nedeniyle ilçede alternatif ürünün çok fazla bulunmadığına dikkati çeken Bilgin, "Çiftçi ailelerin çocuklarıyla uygun teknikler kullanarak domates, biber, patlıcan, fasulye, bamya, karpuz, barbunya gibi farklı ürünler yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Projenin aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Bilgin, "Bakanlığın Dijital Tarım Pazarı'nda ürünleri satarak çiftçi ailelerin çocuklarının eğitim hayatlarına katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

"Spor ve sağlıklı beslenme ilişkisini kavratmayı amaçlıyoruz"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay da çalışmayla gençlere spor ve beslenmenin birlikte yürümesi gerektiğini anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Arazi sahibi Emine Uçar da araziyi değerlendirmeleri için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne verdiklerini belirterek, "İnşallah değerlenir, faydalı olur, bir şeyler elde edilebilir. Faydamız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç