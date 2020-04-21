Çiftçi, bollukta da tanzim satış noktası istiyor
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Çiftçi, bollukta da tanzim satış noktası istiyor

Çiftçi, bollukta da tanzim satış noktası istiyor Çiftçiyi ihracat korkusu sardı Korona virüs sebebiyle ihracat yapamayan çiftçi ürünlerin elde kalmasından endişe ediyor Korona virüs sebebiyle ihracat yapamayıp ürünlerin elde kalmasından endişe eden çiftçiler, dar zamanda olduğu gibi...

21.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:38
Çiftçi, bollukta da tanzim satış noktası istiyor

Çiftçi, bollukta da tanzim satış noktası istiyor

Çiftçiyi ihracat korkusu sardı

Korona virüs sebebiyle ihracat yapamayan çiftçi ürünlerin elde kalmasından endişe ediyor

BURSA - Korona virüs sebebiyle ihracat yapamayıp ürünlerin elde kalmasından endişe eden çiftçiler, dar zamanda olduğu gibi bolluk zamanında da tanzim satış noktalarının kurulup devlet kanalıyla ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasını istedi.

Dünyanın korkulu rüyası korona virüs ile mücadele Türkiye'de tüm hızıyla devam ederken dış ülkelere sebze ve meyve ihracatı yapamayan çiftçiyi, ürünlerin elde kalma endişesi sardı.

Verimli tarım arazilerine sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretim yapan çiftçiler, ürünlerin az olduğunda tanzim satış noktalarında satıldığı gibi elden çıkarılamayan bol olduğu durumlarda da belediyeler aracılığı ile tanzim satış noktalarında satılarak tüketiciye ulaşması için Tarım Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Sebze ve meyvenin bol olduğu dönemde meyvelerin dalında sebzelerinde tarlada çürümesine çare bulunduğu takdirde çiftçinin ayakta kalacağını söyledi. Aktaş,"Türkiye 82 milyon nüfusa sahip. Yılda ortalama ülkemize 40 milyon turist geldiği söyleniyor. Bununla birlikte Avrupa ülkelerine de ihracat yapılıyor. Şimdi bu turistin gelmemesi bizi korkutuyor. Nüfusumuza göre Türk çiftçisinin ürettiği sebze ve meyve çok fazla buna çare bulunmasını istiyoruz. Şimdiden hazırlıklar yapılmalı geçmişte ürün bulunmadığından dolayı tanzim satışlarda ürünler satıldı. Ürün bol olunca da çiftçinin bol ürünleri belediyeler aracılığıyla tanzim satışlarda satılarak tüketiciye ulaştırılmalı" diye konuştu.

Çiftçi, bollukta da tanzim satış noktası istiyor

Kaynak: İHA

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