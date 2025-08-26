Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Çift Kişilik Oda'nın 2025-26 sezonunun yakında başlaması planlanıyor. Dizinin prodüksiyon süreci yaz aylarında tamamlanacak ve ekranlarda olacak. Çift Kişilik Oda, hafta içi prime time kuşağında izleyicilerle buluşacak. Dizi, geçmiş sezonlarda olduğu gibi reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Yeni sezon da aynı kanalda ve 20.00'de yayınlanacak. Peki, Çift Kişilik Oda ne zaman başlayacak 2025-26?

YENİ SEZONUN YAYIN TARİHİ

Çift Kişilik Oda'nın 2025-26 sezonu, televizyon yayın takvimine göre Eylül 2025'in ilk haftasında başlaması planlanıyor. Prodüksiyon süreci yaz aylarında tamamlanırken, tanıtım fragmanlarının da Ağustos sonunda ekranlarda yer alacağı öngörülüyor. Dizi, önceki sezonlarda olduğu gibi hafta içi prime time kuşağında izleyicilerle buluşacak.

GEÇMİŞ SEZONLARIN BAŞARISI

Çift Kişilik Oda bugüne kadar yayınlandığı her sezon reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. İzleyiciye sunduğu dram, aşk, gerilim ve dostluk gibi ögeler, dizinin popülerliğini artırdı. Sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alması da popülerliğini pekiştirdi.

YAYINLANACAĞI KANAL VE SAATİ

Dizinin 2025-26 sezonunda da yine aynı kanalda yayınlanması planlanıyor. Hafta içi her akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan Çift Kişilik Oda, rakip yapımlara karşı güçlü bir alternatif oluşturacak.

Çift Kişilik Oda 2025-26 sezonu Eylül ayında başlayacak ve yine milyonları ekran başına kilitleyecek.