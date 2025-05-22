Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?
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Yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan "Çift Kişilik Oda"nın sosyal medya afişi yayınlandı. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın birlikte yer aldığı afiş, ikilinin güçlü ekran kimyasını ve hikayeye dair merakı artıran atmosferi yansıtıyor. Renk paleti ve görsel diliyle dikkat çeken afiş, dizinin romantik ve sürükleyici tonuna dair ipuçları veriyor. Peki, Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan hayatına veda ederek Lutesya Oteli'nin görkemli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atan Nilüfer'in hayalleri, otelin gizemli varisi Kaan Tunca'nın beklenmedik gelişiyle altüst olur. Değerli bir mücevherin çalındığı büyük lansman gecesi, Nilüfer'i tüm şüphelerin odağında bırakır. Kaan'ın üvey ablası Sevil'le arasındaki güç savaşları, Kaan ile Nilüfer'i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükler.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI NOW TV?

Çift Kişilik Oda dizisini NOWTV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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